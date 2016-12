Technologie : Le premier avion solaire sera accueilli au Maroc

Le Maroc accueille le premier avion solaire sans carburant en provenance de la Suisse, par Masen qui a pour mission de développer le programme solaire.

Le Maroc accueillera, au mois de mai ou de juin, Solar Impulse, le premier avion solaire conçu pour voler jour et nuit sans carburant ni émissions polluantes, qui tentera en première mondiale de parcourir, en provenance de la Suisse, une distance de plus de 2.500 km, a annoncé mercredi la Moroccan Agency for Solar Energy (Masen).

 «L'avion solaire de Bertrand Piccard et André Borschberg tentera, en première mondiale, de parcourir sans une goutte de carburant plus de 2.500 km avant d'atterrir au Maroc», ont indiqué Masen et Solar Impluse dans un communiqué conjoint. Ce voyage coïncidera avec le lancement de la construction dans la région de Ouarzazate de «la plus grande centrale thermo-solaire jamais construite à ce jour», ajoute-t-on de même source.

Solar Impulse s'envolera pour son plus long périple en parcourant les Pyrénées et la Méditerranée. Les deux pilotes, qui devront assurer un vol de 48 heures, se relayeront à bord à l'occasion d'une escale prévue dans la région de Madrid.

 «Nous avons accepté sans hésiter la collaboration avec le Maroc. Cette destination correspond tout à fait aux objectifs que nous nous étions fixés en termes de distance et de durée de vol», a expliqué André Borschberg cofondateur et directeur exécutif de la société Solar Impulse, cité par le communiqué.

Jamais un avion aussi grand et aussi léger n'avait été construit. Sept ans de travail intense, de calculs, de simulations et de tests par une équipe de 70 personnes et de 80 partenaires ont permis de réaliser cet appareil révolutionnaire en fibre de carbone, d'une envergure d'un Airbus A340 (63,4 m) et du poids d'une voiture familiale moyenne (1.600 kg).Â

Â