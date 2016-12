Medias Maroc, La première agence de communication digitale 360° à Casablanca

Face aux pure players du numérique, les agences de communications marocaines ont eu beaucoup de mal à intégrer le numérique.

Cependant avec la multiplication des plates-formes d'expression (Facebook, Twitter, You Tube, Pinterest, Instagram, Linkedin, etc.) et leur potentiel viral, la prime en matière de communication de marque est désormais à l'engagement des consommateurs-prescripteurs. Cela suppose des contenus adaptés à leurs attentes (divertissement, information, jeux, événements...) et de belles histoires. Objectivement, à défaut d'être capables d'embrasser toutes les problématiques digitales, les agences de communication sont plutôt bien placées pour tirer profit de cet âge d'or du brand content, et Medias Maroc vient de prendre la tête de cette course au Maroc, bien seule sur ce segment, l’agence de communication « Medias Maroc » compte bien prendre son envol avec l'arrivée à sa tête du Directeur Général du Groupe « OMF ».

Ce dernier compte bien mettre à profit toute l’expérience et les acquis du groupe pour offrir à ces clients une communication cross-canal, une première au Maroc.

Des clients très prestigieux ont déjà adhérer à cette vision du Groupe « OMF » tel que Toyota Maroc, L’OCP et bien d’autres.

Malheureusement, nous avons tenté d’obtenir une interview avec l’un des dirigeants présent dans le salon international du numérique mais nous avons essuyé une fin de non-recevoir, quelques jours après nous avons reçu un courrier de Medias Maroc s’excusant du traitement qui nous a été réservé dans le salon et nous proposons un entretien dans leurs locaux sur le Boulevard d’Anfa.

L'entretient sera publié prochainement.